Максим Шугалей отметит день рождения в ливийской тюрьме

24.02.2020, 18:04, Разное

Российских ученых по-прежнему удерживают в заключении в триполитанской тюрьме «Митига». 24 февраля день рождения одного из плененных социологов Максима Шугалея. Александр Малькевич, глава Фонда защиты национальных ценностей, рассказал, как он организовывал поездку ученых в Ливию.

Свой день рождения принято проводить в кругу близких друзей и семьи, но Максим Шугалей вынужден томиться в неофициальной ливийской тюрьме «Митига». С недавних пор в ней обосновались сирийские наемники и турецкие боевики, переделав тюрьму под свою базу. Содержащиеся там люди стали живым щитом ПНС (Правительства национального согласия).

Ахмад Мисмари, представляющий ЛНА (Ливийскую национальную армию), не так давно призывал мировые организации к воздействию на ПНС, чтобы оно переместило пленников в более безопасное место. Никто не откликнулся на его призывы, поэтому похищенные люди до сих пор находятся в смертельной опасности.

Малькевич припоминает, как он в прошлом году встретился с Шугалеем незадолго до его дня рождения, чтобы обсудить предстоящую поездку. Социологи получили задание исследовать общественное сознание ливийцев спустя почти восемь лет после убийства Муаммара Каддафи. Было интересно узнать, как новые ценности, принесенные с запада, повлияли на граждан страны.

По словам Александра Малькевича, часть данных Шугалею и Суэйфану все же удалось передать. Они выяснили, что «цивилизованные» страны готовят весьма сомнительное будущее для Ливии.

Сейчас полным ходом идет борьба за возвращение ученых на родину. Все, кто обеспокоен этой ситуацией, стараются предать широкой огласке историю с их нахождением в плену.

13 февраля была запущена акция в поддержку социологов, и все, кому небезразлична судьба соотечественников, могут принять в ней участие. Акцию поддержали депутат Госдумы Виталий Милонов, социолог Александр Прокофьев, политолог Николай Стариков и многие другие общественные деятели и люди искусства.

Напомним, что в мае 2019 года Максима Шугалея и Самера Суэйфана схватили члены группировки RADA, служащие ПНС Ливии. ООН выдвигала обвинения в причастности этой группировки к похищению людей для получения выкупа. Кроме того, джихадисты издеваются над пленниками, унижают их, и нередко убивают ради развлечения. Российским социологам до сих пор не предъявили никаких обвинений.