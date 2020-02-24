Анфиса Чехова ответила на критику «обнажённой фотографии» в честь 23 февраля

24.02.2020, 18:04, Разное

Отечественная теле- и радиоведущая, киноактриса Анфиса Чехова на странице в Instagram ответила на критику «обнажённой фотографии», опубликованной ею в честь 23 февраля. Артистка объяснила, в чём, по её мнению, заключается разница между наготой и пошлостью.
В День защитника Отечества к поздравительному посту мужчинам в соцсети Анфиса Чехова прикрепила фото, на котором запечатлена со спины полностью обнажённой, за что получила массу критических комментариев от фолловеров, посчитавших кадр «пошлым».

В недавней публикации телеведущая поделилась несколькими изображениями с запечатлёнными картинами великих художников и работами именитых фотографов. Их объединяет то, что на всех полотнах и снимках женщины полностью обнажены, но тем не менее, никто не считает их «вульгарными», так как это искусство. В то же время фото Чеховой в подобном стиле сочли «пошлым», с чем артистка не согласна, потому как не видит ничего непристойного, безнравственного и безвкусного в обнародованной фотографии.

Чехова констатировала, что многие «критики» выражались весьма грубо и вульгарно под её постом, а это даже более «пошло», чем показанная нагота. Подводя итог, ведущая посоветовала не обвинять других в чём-то, прежде не убедившись, что того же нет у критикующего человека, так как во многих случаях «раздражающее в ком-то всегда имеется у нас самих».



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