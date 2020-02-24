Новое поколение локаторов для поиска беспилотных летательных аппаратов появилось в РФ

24.02.2020, 18:04, Разное

В Российской Федерации появилось новое поколение локаторов, предназначенных для поиска беспилотных летательных аппаратов. Информацией об этом поделился глава предприятия «Автоматика» Владимир Кабанов.

Современная отечественная промышленная компания «Автоматика», которая занимается поставкой комплексных высокотехнологичных конкурентных решений с высоким уровнем конфиденциальности в области бизнеса и государственного сегмента, собирается показать новое поколение радаров для распознавания беспилотников с низкой отражающей способностью.

Как сообщается, системы оснащаются современными материалами и новыми СВЧ-технологиями, которые помогают уменьшить габариты изделий, а также усовершенствовать возможности использования комплексов противодействия БЛА. Её сможет применять Министерство обороны РФ, а также правоохранительные органы. Стоит отметить, что военные не один раз делали заявление о нападениях террористов на российскую авиабазу Хмеймим с использованием дронов.