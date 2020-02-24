Цены на нефть резко снизились из-за ситуации с коронавирусом

24.02.2020, 17:58, Новости дня

В понедельник вечером на торгах мировые цены на нефть ускорили падение, снизившись более чем на 4% в связи с опасениями за спрос из-за ситуации с коронавирусом.

По состоянию на 18.02 мск цена нефти марки Brent снижалась на 4,26%, до 55,48 доллара за баррель. Нефть марки WTI упала в цене на 4,23%, до 51,12 доллара, передает РИА «Новости».

На котировки по нефти оказывают давление новости по коронавирусу.

«События выходных дали нам понять, что коронавирус в настоящее время является непреодолимой силой», – сообщил нефтяной брокер PVM Тамаш Варга.

Из-за ситуации с коронавирусом падают и американские индексы – в частности, Dow Jones рухнул при открытии торгов в понедельник более чем на 800 пунктов – на 2,80% до отметки 28179,64, передает ТАСС.

Падение продемонстрировал и индекс S&P 500, который снизился на 88,36 пункта (2,65%) до отметки 3249,39.

Ранее Bloomberg писал, что в странах «Большой двадцатки» считают распространение коронавируса угрозой для замедления экономического роста.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / «Ты перед кем быкуешь?» – «У тебя мозгов, как у курицы!» Между Черновол и Добкиным произошла перепалка в прямом эфире. Видео

19.02 / Депутат в Петрозаводске назвал местного жителя «говном» за критику власти

29.01 / В 2019 году на Донбассе жертв среди гражданских было меньше всего с начала конфликта – Сайдик

06.02 / Айрапетян и Башмет рассказали о прохождении таможни с музыкальными инструментами

08.02 / Сатановский представил сценарий превращения украинской лжи в правду

22.01 / В продажу поступили смарт-часы Amazfit с удвоенной защитой

11.02 / Сын Ратко Младича опроверг сообщения о его смерти

21.02 / Украинцы негативно высказались о развитии страны

27.01 / В Иране пассажирский самолет после приземления выкатился на шоссе

24.02 / ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова обратилась в полицию из‑за угроз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика