В Германии автомобиль въехал в толпу на карнавале

24.02.2020, 17:54, Новости дня

Днем 24 февраля водитель универсала Mercedes направил машину на участников и зрителей карнавального шествия в честь Марди Гра в городе Фолькмарзен в федеральной земле Гессен, сообщает Waldeckische Landeszeitung.

Он сбил барьер, разделявший дорогу и толпу. Среди пострадавших – дети.

HNA уточняет, что госпитализированы 15 человек. Некоторых эвакуировали вертолетом.

Водитель задержан. Полиция не комментирует его возможные мотивы. Несколько очевидцев рассказали изданию, что, по их впечатлению, наезд был умышленным.