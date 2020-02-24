В Германии автомобиль въехал в толпу на карнавале

24.02.2020, 17:54, Новости дня

Днем 24 февраля водитель универсала Mercedes направил машину на участников и зрителей карнавального шествия в честь Марди Гра в городе Фолькмарзен в федеральной земле Гессен, сообщает Waldeckische Landeszeitung.

Он сбил барьер, разделявший дорогу и толпу. Среди пострадавших – дети.

HNA уточняет, что госпитализированы 15 человек. Некоторых эвакуировали вертолетом.

Водитель задержан. Полиция не комментирует его возможные мотивы. Несколько очевидцев рассказали изданию, что, по их впечатлению, наезд был умышленным.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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