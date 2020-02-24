Трамп в Индии: реакция политических сил страны

24.02.2020, 17:52, Новости дня

В то время, как премьер-министр Индии Нарендра Моди в торжественной обстановке принимает президента США Дональда Трампа в городе Ахмадабад, индусские националисты и коммунистические организации проводят проамериканские и антиамериканские демонстрации в индийской столице.

Группа индусских националистов организовала молитвенное собрание, установив постер с фотографией Трампа, на лбу которого нарисована традиционная красная точка (тилака). Священнослужитель пел индусские гимны, желая президенту США успеха в укреплении связей с Индией.

Глава организации Hindu Sena Вишну Гупта рассказал, что участники собрания совершают обряд, призванный подарить божественное благословение Америке и Индии.

По его словам, участники акции хотят, чтобы Трамп и Моди вместе боролись с радикальным исламом и терроризмом.

Тем временем в другом районе Нью-Дели десятки сторонников Коммунистической партии Индии вышли на улицы с плакатом «Трамп, прочь». Антиамериканские демонстрации также прошли в городе Гувахати на северо-востоке страны, Калькутте на востоке и Хайдарабаде на юге.

Генеральный секретарь индийской компартии Дорайсами Раджа обвиняет Моди в том, что тот поддается давлению со стороны США в вопросе о доступе американской продукции на индийский рынок, вместо того, чтобы защищать интересы страны.

Американские производители молочной продукции и лекарственных препаратов стремятся поставлять свои товары в Индию, которая является седьмой по величине экономикой мира, однако переговоры между Вашингтоном и Нью-Дели пока не увенчались успехом.

Однако, как ожидается, в ходе совместной пресс-конференции во вторник Трамп и Моди объявят о заключении ряда соглашений.

В Нью-Дели полиция применила слезоточивый газ в попытке прекратить столкновения между сотнями сторонников и противников нового закона о гражданстве, который обеспечивает ускоренную натурализацию для некоторых иностранцев, принадлежащих к религиозным меньшинствам, но не для мусульман.

По словам официального представителя полиции, в ходе столкновений погиб один полицейский.

Между тем Трамп, выступая в Ахамадабаде, высоко оценил религиозную толерантность в Индии, отметив, что в этой стране последователи разных религий гармонично сосуществуют друг с другом.

Демонстранты заблокировали оживленную трассу на северо-востоке Нью-Дели. Аналогичные протесты проходят в разных районах Индии с тех пор, как в декабре был принят спорный закон.

Как сообщают местные каналы, для урегулирования ситуации привлечены военизированные формирования.



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