Врач из Германии рассказал о полезных свойствах овсяной каши

24.02.2020, 17:47, Разное

Врач из Германии Франциска Рубин пояснил о полезных свойствах овсяной каши. Она способна не только справиться с лишним весом, но и снизить риск развития рака кишечника.

Овсяная каша в своём первозданном виде очень полезна для употребления в пищу в качестве основы завтрака. Содержащаяся в ней клетчатка положительно сказывается на здоровье пищеварительной системы, предотвращая развитие онкологических заболеваний. Также овёс предотвращает накапливание лишнего жира и сахара в организме, что положительно сказывается на общем весе и идеально подходит для тех, кто желает похудеть. Ещё одним полезным свойством овсянки доктор назвал её способность снижать кровяное давление.

Помимо употребления в пищу, овёс можно наносить на кожу для облегчения последствий нейродермита. Кроме того, неочищенные зёрна можно использовать для заваривания чая, помогающего успокоиться и расслабиться. Франциска Рубин отметил, что цельнозерновая овсянка полезнее обработанных хлопьев.