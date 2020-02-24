Стали известны технические характеристики смартфона Sony Xperia 1 II с поддержкой сетей 5G

24.02.2020, 17:47, Разное

Компания Sony опубликовала технические характеристики первого смартфона Xperia 1 II с поддержкой 5G сетей для европейских рынков. По словам представителей производителя, в этот раз они вернули устройству аудиоразъем на 3,5 мм, добавили ему функцию беспроводной зарядки и улучшили камеру.
Несмотря на то, что разрешение основной камеры смартфона Sony Xperia 1 II составляет всего 12 Мп, технологии, которые лежат в ее основе (ранее они использовались в камерах Sony Alpha), позволят делать высококачественные снимки. Камера устройства состоит из трех элементов: оптики Zeiss, матрицы Exmor RS и датчика 3D iToF.

Смартфон Sony Xperia 1 II поддерживает режим съемки Cinematography Pro, использующий технологию CineAlta. С его помощью удастся вести съемку на разной частоте кадров, также он предоставляет больше возможностей в плане ручной фокусировки и автофокусировки. Камера умеет отслеживать глаза людей и животных.

Высокую производительность смартфону Sony Xperia 1 II обеспечивают однокристальная система Qualcomm Snapdragon 865 и оперативная память, объемом 8 ГБ. Размер постоянной памяти составляет 265 ГБ. Гаджет оснащен 6,5-дюймовым 4K HDR OLED дисплеем с CinemaWide. Особенностью такого экрана является «эффект» на 90 Гц. Емкость аккумулятора смартфона равняется 4000 мАч.

Устройство отличается высокой надежностью. С обеих сторон оно закрыто прочным стеклом Corning Gorilla Glass 6. Кроме того, Sony Xperia 1 II хорошо защищен от воды, благодаря наличию технологии IP65/68. В РФ смартфон будет представлен в черном цвете с ОС Android 10.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / Поклонники Анастасии Заворотнюк нашли нестыковки в истории ее борьбы с раком

13.02 / «На кого похож?» Анастасия Решетова показала сына

27.12 / Награда — бомж

19.01 / Наука: Как важный элемент иммунной системы не дает ей бороться с раком

17.02 / Скандалы: Кто хочет засудить красивую женщину из-за 260 тыс. рублей?

19.01 / Мнение: О необходимости обуздать и расчленить одну «сверхдержаву»

31.01 / “Стала жертвой сплетен”: Марина Девятова опровергла роман с Евгением Плющенко

22.02 / Новый OnePlus 8 Pro запечатлели в руках пользователя

09.02 / Анна Большова стесняется своей «мальчишечьей фигуры» и не любит «голые» сцены

15.02 / Наука: Мозг человека может вместить всю информацию Интернета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика