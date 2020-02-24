Стали известны технические характеристики смартфона Sony Xperia 1 II с поддержкой сетей 5G

24.02.2020, 17:47, Разное

Компания Sony опубликовала технические характеристики первого смартфона Xperia 1 II с поддержкой 5G сетей для европейских рынков. По словам представителей производителя, в этот раз они вернули устройству аудиоразъем на 3,5 мм, добавили ему функцию беспроводной зарядки и улучшили камеру.

Несмотря на то, что разрешение основной камеры смартфона Sony Xperia 1 II составляет всего 12 Мп, технологии, которые лежат в ее основе (ранее они использовались в камерах Sony Alpha), позволят делать высококачественные снимки. Камера устройства состоит из трех элементов: оптики Zeiss, матрицы Exmor RS и датчика 3D iToF.

Смартфон Sony Xperia 1 II поддерживает режим съемки Cinematography Pro, использующий технологию CineAlta. С его помощью удастся вести съемку на разной частоте кадров, также он предоставляет больше возможностей в плане ручной фокусировки и автофокусировки. Камера умеет отслеживать глаза людей и животных.

Высокую производительность смартфону Sony Xperia 1 II обеспечивают однокристальная система Qualcomm Snapdragon 865 и оперативная память, объемом 8 ГБ. Размер постоянной памяти составляет 265 ГБ. Гаджет оснащен 6,5-дюймовым 4K HDR OLED дисплеем с CinemaWide. Особенностью такого экрана является «эффект» на 90 Гц. Емкость аккумулятора смартфона равняется 4000 мАч.

Устройство отличается высокой надежностью. С обеих сторон оно закрыто прочным стеклом Corning Gorilla Glass 6. Кроме того, Sony Xperia 1 II хорошо защищен от воды, благодаря наличию технологии IP65/68. В РФ смартфон будет представлен в черном цвете с ОС Android 10.