CNN — перегнули палку — у США нет доказательств «вмешательства» России на стороне Трампа

24.02.2020, 17:47, Новости дня

В ходе инструктажа американских законодателей чиновник разведсообщества США Шелби Пирсон «сгустила краски», утверждая, что РФ «вмешивается» в выборы с целью переизбрания Дональда Трампа, пишет CNN со ссылкой на собственные источники. Как отмечает канал, в более разумной интерпретации разведданных у РФ нет особенных предпочтений на выборах, однако в Трампе Москва видит человека, с которым «можно работать».



Reuters

Высокопоставленный чиновник разведсообщества США, судя по всему, сгустил краски, когда докладывал о мнении американских разведведомств относительно «российского вмешательства» в выборы 2020 года. По словам трёх американских чиновников, в ходе инструктажа американских законодателей она «опустила важные нюансы», пишет CNN.

Чиновник по имени Шелби Пирсон сказала на заседании комитета по разведке палаты представителей, что РФ «вмешивается» в выборы 2020 года с целью помочь переизбраться президенту США Дональду Трампу.

Американское разведсообщество пришло к выводу, что РФ «вмешивается» в выборы 2020 года, а также считает, что Москва видит в Трампе лидера, с которым она может работать. Однако, по словам чиновников, у США нет никаких доказательств того, что «российское вмешательство» в этом избирательной цикле ставит перед собой целью помощь Трампу.

«Разведка этого не утверждает, — сообщил один источник CNN. — Более разумная интерпретация разведданных заключается не в том, что у них есть какие-то предпочтения. Они скорее считают президента человеком, с которым они могут работать».

После подобной характеристики «российского вмешательства» американские законодатели начали задавать Пирсон острые вопросы, из-за которых, по словам источников канала, чиновник перегнула палку, заявив, что РФ хочет избрания именно Трампа.

Один чиновник разведсообщества отметил, что анализ Пирсон оказался «недостоверным», в то время как другой чиновник, работающий в сфере обеспечения национальной безопасности, считает, что она не сообщила слушателям никаких «нюансов», которые бы точно передали бы суть выводов американской разведки.

Трамп периодически проходит инструктажи по теме «вмешательства» РФ в выборы 2020 года, однако американский лидер расстроился, когда узнал о заявлениях Пирсон, так как ранее чиновники из разведсообщества не сообщали, что «вмешательство» носит выраженно протрамповский характер. Вместе с тем, по мнению другого источника CNN, РФ на данный момент пытается добиться лишь одного: посеять раздор в США.

Ранее американское разведсообщество пришло к выводу, что РФ «вмешалась» в выборы 2016 года с целью помочь избрать Дональда Трампа, а также нанести урон кандидату в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Однако несмотря на то, что повторное «вмешательство» Москвы на стороне Трампа — это возможный вариант развития событий, три американских чиновника отмечают, что разведка США пока что не располагает основаниями для подобных утверждений.

С момента своего вступления в должность Трамп неоднократно подвергал сомнению оценки разведсообщества. При этом многие из решений Трампа шли на пользу России, начиная от неожиданного вывода американских войск из Сирии и кончая теми трениями в отношениях с европейскими союзниками, которыми оказался отмечен его срок. Кроме того, Трамп ранее также не слишком стремился к введению против Москвы жёстких санкций.

По мнению канала, данные факты, а также мнение РФ о Трампе и анализ опасности «российского вмешательства» в выборы 2020 года могли в совокупности подтолкнуть Пирсон к тому, чтобы увязать все эти факторы в единое целое.

В частности, сенатор-демократ Крис Мёрфи ранее заявил в интервью CNN, что Москва хотела бы переизбрания Трампа, так как для Москвы он — настоящий «подарок». «Он, по большому счёту, уступил Ближний Восток российским интересам. Он сделал больше для развала НАТО, чем РФ сделала за предыдущие 20 лет, — заявил политик. — При этом он, по сути, продолжает отрицать, что они проводят в Соединённых Штатах политическую операцию, целью которой во многом является поддержка Дональда Трампа и его союзников».

Тем не менее, по словам одного источника, знакомого с ситуацией, Пирсон в ходе заседания могла поделиться лишь собственным взглядом на имеющиеся данные под давлением законодателей, пытающихся выжать из неё заявление, что РФ предпочла бы видеть Трампа на президентской должности. Именно подобной ситуации американские чиновники обычно и пытаются избежать, дабы не попасть в жернова партийной борьбы. Источник CNN отметил, что ответ Пирсон оказался превратно истолкован, так как он был вырван из контекста.

В результате шумиха вокруг этого инструктажа привела к тому, что советник президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен категорически опроверг информацию о том, что «российское вмешательство» было призвано помочь Трампу.

Однако это заявление не помешало О’Брайену ухватиться за сообщения о том, что РФ «вмешивается» выборы, чтобы помочь сенатору Берни Сандерсу на праймериз Демократической партии. «Есть сообщения о том, что они хотят, чтобы Берни Сандерса избрали президентом. Это неудивительно. Он медовый месяц в Москве провёл», — отметил по этому поводу О’Брайен.

Хотя разведка США и предупреждала Сандерса о том, что РФ «вмешивается» в выборы, чтобы поддержать его кандидатуру на праймериз, американские ведомства не считают, что Москва хочет избрания Сандерса на пост президента, напоминает CNN.