Экс-нападающий сборной Украины Воронин в составе сборной звезд победил на Кубке Легенд в Москве

24.02.2020, 17:42, Новости дня

Экс-нападающий сборной Украины Андрей Воронин в составе Международной сборной звезд победил на Кубке Легенд, который прошел в Москве, пишет Sports.ru.

В финале сборная звезд, в которой выступал Воронин, победила сборную России со счетом 6:5.

Ресурс Tribuna.com сообщает, что украинец на турнире забил пять голов в четырех матчах.

В Кубке Легенд принимают участие восемь сборных, в которых выступают известные экс-футболисты: Испании, Португалии, Турции, России, Германии, Франции, Нидерландов и сборная звезд.

Ранее в Кубке Легенд принимала участие сборная Украины, но отказалась от участия в 2014 году.

Воронин выступал за сборную Украины с 2002-го по 2012 года, нападающий провел 74 матча, забил восемь голов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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