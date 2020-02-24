Армани провел показ на Неделе моды в Милане в пустом зале из-за коронавируса

24.02.2020, 17:42, Новости дня

Итальянский модельер Джорджио Армани провел закрытый показ на Неделе моды в Милане в пустом зале. Видео опубликовали на YouTube-канале модного дома.

ВИДЕОВидео: Armani / YouTube

Решение провести показ без зрителей связано с распространением коронавируса в Италии. Об этом сообщало издание Vogue.

Армани решил, что хочет обеспечить благополучие всех своих приглашенных гостей, не позволяя им посещая многолюдные места. Поэтому модное шоу состоится при пустых трибунах. Однако дом моды будет осуществлять прямую трансляцию модного показа, которая будет доступна на сайте, а также на страницах бренда в социальных сетях.

Показ состоялся 23 февраля.

Италия стала эпицентром вспышки COVID-19 в Европе. Больше 10 городов закрыты на карантин, власти до сих пор не нашли нулевого пациента.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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