В Госпогранслужбе рассказали, как будут проверять на коронавирус прибывающих из Италии

24.02.2020, 17:42, Новости дня

Все пассажиры прямых авиарейсов, прибывающих в Украину из регионов Италии, где зарегистрирована вспышка коронавируса, будут проходить температурный контроль. Об этом на брифинге в Киеве заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Около 20 рейсов выполняется в аэропорты Борисполь и Жуляны. Мы приняли решение: сегодня с 20.00 все пассажиры, прибывающие на въезд в Украину, будут проходить обязательную температурную проверку с использованием инфракрасных термометров. Из других аэропортов регулярные рейсы [в Италию] не выполняются», – рассказал он.

Будут приняты меры и для граждан, прибывающих из Италии автомобильным транспортом, добавил Дейнеко.

«Наибольшую угрозу при въезде наших граждан из Италии представляет пункт пропуска для автомобильного сообщения «Тиса», находящийся вблизи города Чоп Закарпатской области. Прямого пассажирского автобусного сообщения там нет, два-три рейса выполняются через пункты пропуска «Шегини» и «Краковец» на границе с Польшей. А через пункт пропуска «Тиса» идут нерегулярные рейсы – около 500 микроавтобусов в неделю пересекают государственную границу в направлении Италии и в обратном направлении, перевозят наших граждан, находящихся на заработках в Италии», – пояснил глава ведомства.

Температурная проверка всех въезжающих из Италии на пункте «Тиса» начнется с 8.00 25 февраля, сообщил глава ГПСУ.

Прямого железнодорожного сообщения с Италией у Украины нет, уточнил Дейнеко.

Ранее 24 февраля в Госпогранслужбе говорили, что ведут усиленное визуальное наблюдение за прибывающими из Италии пассажирами.

В северных регионах Италии зафиксирована вспышка коронавируса. Известно о смерти шести человек, подтверждено более 200 случаев заражения.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, по данным ВОЗ на 23 февраля, зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах, 17 человек погибли. На территории Украины заболевших нет.