В Италии от коронавируса умерли уже шесть человек

24.02.2020, 17:42, Новости дня

В Италии количество жертв коронавируса SARS-CoV-2 увеличилось до шести человек. Об этом 24 февраля сообщает со ссылкой на местных чиновников агентство ANSA.

Очередной жертвой стал 80-летний мужчина, он умер в реанимации больницы в Милане (регион Ломбардия). Изначально его госпитализировали с сердечным приступом, после чего у него обнаружили коронавирус.

Итальянские СМИ успели сообщить о седьмой смерти о коронавируса в столице Ломбардии Брешии, однако власти заявили, что к SARS-CoV-2 умерший отношения не имеет.

Всего в стране официально инфицировано 213 человек, 23 из них находятся в реанимации.

Ранее в Италии от коронавируса было зафиксировано пять смертей.

Большинство жертв – пять – в Ломбардии, один человек скончался в регионе Венето.

Италия является третьей страной в мире по количеству инфицированных после Китая и Южной Кореи.

Случаи заболевания зарегистрированы в пяти областях Италии: в Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье, Пьемонте и Лацио. The Local отмечает, что большинство зараженных не посещали Китай в последнее время.

Из-за вспышки коронавируса итальянские власти закрыли 11 городов в Ломбардии и Венето, около 50 тыс. жителей призвали не покидать дома, а в Венеции отменили знаменитый карнавал.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, по данным ВОЗ на 23 февраля, зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах, 17 человек погибли. На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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