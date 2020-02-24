Петра Немцова впервые показала новорожденного сына

24.02.2020, 17:37, Разное

Петра Немцова вместе с мужем Бенджамином Латтерче и маленьким сыном Бодхи стали героями свежего номера британского HELLO!. Позируя для обложки журнала, 40-летняя модель рассказала о драматическом появлении малыша на свет и первых неделях материнства.

Мы всегда планировали, что наш ребенок появится на свет естественным путем — без каких-либо лекарственных препаратов и медицинских вмешательств. Но в конечном итоге именно современная медицина помогла спасти жизнь нашему ребенку, за что мы очень благодарны. Так всегда: планируешь что-то одно, а Вселенная преподносит другое, и ты должен это принять, — рассказывает Петра, представляя миру сына Бодхи, чье имя значит «просветление».

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Публикация от Petra Nemcova (@pnemcova)23 Фев 2020 в 10:22 PST

Малыш появился на свет 15 ноября, на шесть недель раньше срока, поэтому какое-то время провел в больнице под наблюдением.

Когда после родов мне привезли малыша, я могла только смотреть на его маленькое милое лицо, нюхать его и дать ему мою любовь, но не могла докоснуться. О нем должны были заботиться врачи — настолько преждевременными были роды, —

продолжает Петра.

Видеть его с трубками, которые были повсюду, следами от уколов, слышать постоянный шум аппаратов, поддерживающих его жизнь, было очень трудно. Но Бенджамин такой сильный, спокойный и всегда такой позитивный. Сейчас он суперздоровый и сильный малыш. А мы — самые счастливые родители, —

говорит модель.

Петра Немцова Петра и Бенджамин

Это не единственное испытание, которое в своей жизни пришлось преодолеть Петре. В 2004 году модель пережила настоящую трагедию — погиб ее жених Саймон Атли. В декабре они вместе отдыхали в Таиланде: эта поездка была для обоих долгожданной, а выбором места занималась модель — для Саймона пункт их назначения оставался сюрпризом до последнего дня. Они отпраздновали там Рождество и на следующий день должны были отправиться домой.

И вот до отъезда оставалось два часа: Петра собирала чемодан, Саймон принимал душ. Вдруг Петра заметила через окно, что все люди бегут по пляжу в панике — произошло землетрясение и на остров надвигалось цунами. От страха Петра не могла пошевелиться и лишь молча наблюдала за надвигающейся на их виллу стеной воды. Об этом она подробно рассказывала впоследствии в интервью Ларри Кингу. Водой их с женихом в мгновение ока вынесло на улицу. Саймон сразу же скрылся под водой, и Петра его больше не видела. Сама же модель зацепилась за крышу, ее ноги застряли — она оказалась спиной к несущемуся потоку воды. У нее был сломан таз в нескольких местах, выбраться она не могла. Помогла вторая волна, которая выбила Петру из ловушки и понесла дальше. Модель смогла зацепиться за пальму и провела на ней целых 8 часов.

Этот опыт всегда будет частью моей жизни. Это определенно повлияло на мое мировоззрение во многих отношениях. Это история все еще часть моей жизни. Но сейчас в ней наступила новая и счастливая глава, — заверяет Петра.

Напомним, Петра Немцова и Бенджамин Латтерче поженились в августе 2019 года, а в сентябре стало известно о беременности модели.