Кейт Миддлтон и принц Уильям едут в Ирландию: подробности трехдневного тура

24.02.2020, 17:37, Разное

После недели каникул, которые Кейт Миддлтон и принц Уильям провели вместе с детьми на ферме в Норфолке, герцог и герцогиня Кембриджские возвращаются к исполнению своих королевских обязанностей. В ближайших планах у пары — официальный тур в Ирландию. Подробности будущей поездки несколько минут назад опубликовал Кенсингтонский дворец.

В Ирландии Кейт Миддлтон и принц Уильям пробудут три дня — с 3 по 5 марта. За это время супруги побывают в Дублине, а также посетят графства Мит, Килдэр и Голуэй, где познакомятся с богатой культурой страны, ее народом и впечатляющими пейзажами.

После исторического визита Ее Величества королевы в 2011 году это турне будет посвящено отношениям между двумя странами и будет строиться на теме памяти и примирения, —

говорится в заявлении дворца.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Во время трехдневного тура у Кейт и Уильяма запланировано несколько важных встреч. В один из дней герцога и герцогиню Кембриджских ждет прием у президента Ирландии Майкла Д. Хиггинса, где представители британской королевской семьи встретятся не только с главой государства, но и с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, старшими политическими лидерами, а также с детьми и молодежью, работающими в сфере творчества, бизнеса и благотворительности. Также пара посетит ряд местных организаций, занимающихся поддержкой проектов, направленных на расширение возможностей для молодых людей.

Пара также услышит больше о природоохранных инициативах Ирландии и усилиях по защите окружающей среды страны, —

добавляет Кенсингтонский дворец.

Королевский тур станет первым официальным визитом Уильяма и Кейт в Ирландию. И, как гласит официальное заявление, пара «с нетерпением ждет установления прочной дружбы с ирландским народом».

Впрочем, на публике Кейт Миддлтон и принца Уильяма можно будет увидеть задолго до начала их турне по Ирландии. Уже завтра, 25 февраля, герцог и герцогиня Кембриджские станут гостями театра Ноэля Кауарда. Уильям и Кейт примут участие в специальном представлении «Дорогой Эван Хансен», организованном в помощь Королевскому фонду.