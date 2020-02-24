Кейт Миддлтон и принц Уильям едут в Ирландию: подробности трехдневного тура

24.02.2020, 17:37, Разное

После недели каникул, которые Кейт Миддлтон и принц Уильям провели вместе с детьми на ферме в Норфолке, герцог и герцогиня Кембриджские возвращаются к исполнению своих королевских обязанностей. В ближайших планах у пары — официальный тур в Ирландию. Подробности будущей поездки несколько минут назад опубликовал Кенсингтонский дворец.

В Ирландии Кейт Миддлтон и принц Уильям пробудут три дня — с 3 по 5 марта. За это время супруги побывают в Дублине, а также посетят графства Мит, Килдэр и Голуэй, где познакомятся с богатой культурой страны, ее народом и впечатляющими пейзажами.

После исторического визита Ее Величества королевы в 2011 году это турне будет посвящено отношениям между двумя странами и будет строиться на теме памяти и примирения,  —

говорится в заявлении дворца. 

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Во время трехдневного тура у Кейт и Уильяма запланировано несколько важных встреч.  В один из дней герцога и герцогиню Кембриджских ждет прием у президента Ирландии Майкла Д. Хиггинса, где представители британской королевской семьи встретятся не только с главой государства, но и с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, старшими политическими лидерами, а также с детьми и молодежью, работающими в сфере творчества, бизнеса и благотворительности.  Также пара посетит ряд местных организаций, занимающихся поддержкой проектов, направленных на расширение возможностей для молодых людей.

Пара также услышит больше о природоохранных инициативах Ирландии и усилиях по защите окружающей среды страны, —

добавляет Кенсингтонский дворец. 

Королевский тур станет первым официальным визитом Уильяма и Кейт в Ирландию. И, как гласит официальное заявление,  пара «с нетерпением ждет установления прочной дружбы с ирландским народом».

Впрочем, на публике Кейт Миддлтон и принца Уильяма можно будет увидеть задолго до начала их турне по Ирландии. Уже завтра, 25 февраля, герцог и герцогиня Кембриджские станут гостями театра Ноэля Кауарда.  Уильям и Кейт примут участие в специальном представлении «Дорогой Эван Хансен», организованном в помощь Королевскому фонду.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Пассажирский самолет не долетел до Москвы из-за драки пилотов

31.01 / В марте Apple представит iPhone 9, полноразмерные наушники и уменьшенный AirPower

07.02 / Мнение: Равные показатели

22.02 / В Челябинске ночью зарезали подростка после отдыха в клубе

30.01 / Эксперты из Китая рассказали о шансах России избежать «уничтожения за три часа»

10.01 / Мнение: Натоптали

13.01 / Странное исчезновение трех мальчиков в пещере штата Миссури

30.01 / Коронавирус 2019-nCoV спровоцировал рост цен на медицинские маски в России

24.01 / Массовое ДТП в Петербурге: столкнулись четыре машины

10.01 / Шэрон Стоун сравнила Владимира Путина и Дональда Трампа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика