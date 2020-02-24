Соловьев приготовился к причислению к «врагам армянского народа»

24.02.2020, 17:37, Новости дня

Телеведущий Владимир Соловьев обратил внимание на публикацию в армянской прессе, где критикуется его шоу.

«Методичка Сороса? А по сути есть что возразить? Вместо дискуссии – запрет. И ярлыки повесить. Скоро меня во враги армянского народа запишут?» – написал Соловьев в своем Telegram.

Он сопроводил свою запись ссылкой на статью медиаэксперта Ашота Меликяна на армянском портале epress.am. В этой статье Меликян задается вопросом, «зачем армянскому зрителю подвергаться «обработке» российских вещателей и становиться жертвой разных инсинуаций».



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