Разработчика правозащитного приложения Литреева арестовали на два месяца – по делу о покупке менее грамма экстази

24.02.2020, 12:32, Новости дня

Суд в Екатеринбурге арестовал на два месяца – до 22 апреля – создателя приложения «Красная кнопка» Александра Литреева. IT-специалиста обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Он признал свою вину, сообщает «МБХ медиа».

На суде Литреев заявил, что не планирует скрываться от правосудия и раскаивается в содеянном. Программист просил не арестовывать его, потому что он содержит отца и мать, которые тяжело болеют. Судья посчитал, что наличие вида на жительство и трудоустройство за пределами России, а также отсутствие регистрации в России могут помочь Литрееву скрыться от следствия.

Адвокат IT-специалиста Алексей Бушмаков заявил, что намерен обжаловать такое решение.

Литреева задержали накануне в Екатеринбурге. Ему вменяют часть 1 статьи 228 УК (покупка наркотиков в значительном размере, наказание – до трех лет колонии).

На заседании стало известно, что Литреев приехал в Екатеринбург в гости к девушке, с которой познакомился в инстаграме. 23 февраля они вместе поехали за закладкой с двумя таблетками MDMA весом 0,49 и 0,38 грамма.

Когда Литреев возвращался с наркотиками, его задержали. Таблетки нашли в носке на правой ноге IT‑специалиста. Как объяснили полицейские, им «поступила информация, что он перевозит наркотики». Девушка, с которой был Литреев, дала против него показания.

По словам адвоката Алексея Бушмакова, при задержании полицейские потребовали от Литреева показать телефон, тот отказался. Тогда силовики повалили задержанного на пол, порвали ему куртку, «нанесли телесные повреждения», а телефон все-таки отобрали и разблокировали.

Александр Литреев – специалист в области кибербезопасности, основатель компании Vee Security Россия. Созданное им приложение «Красная кнопка» призвано помочь людям, задержанным на митингах и других массовых акциях.

Фирма Литреева Vee Security во время блокировки телеграма предлагала технические возможности для обхода блокировок. В 2017 году Роскомнадзор просил МВД проверить Литреева в связи с возникшими к нему подозрениями в организации ложных блокировок сайтов.