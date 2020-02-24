В Крыму предложили выращивать опийный мак

24.02.2020, 17:32, Новости дня

В Крыму высказываются идеи о выращивании наркосодержащих растений, в частности опийного мака. Инициативу озвучил проректор по внешним связям «Крымского федерального университета» Михаил Сергеев: его слова приводит российское издание «Вести Крым».

«Многие страны уже задумались о том, чтобы прекратить выращивать сады в большом количестве, а производить опиоидные маки. Если учесть то, что сейчас в законодательство России вносятся изменения и то, что в Крыму организуется биотехнологический комплекс, республика могла бы претендовать на лидирующие позиции в стране по данному направлению», – заявил Сергеев.

В российском министерстве сельского хозяйства Крыма пока публично не комментировали заявление проректора КФУ. Однако поправки к федеральному закону № 168-ФЗ, которые отменяют запрет на выращивание наркосодержащих растений в медицинских целях, уже были одобрены российской Госдумой в начале 2019 года. А летом закон подписал президент Владимир Путин.

В пояснительной записке к этому документу подчеркивается, что девять из десяти компаний, производящих препараты опия, находятся «в юрисдикции государств, применивших к России санкции по политическим мотивам». В этой связи, по мнению авторов закона, России в рамках импортозамещения нужна организация «полного цикла производства наркотических средств и психотропных веществ из культивируемых наркосодержащих растений». Это культивирование мака с высоким содержанием алкалоидов опия, переработка маковой соломы и производство наркотических лекарственных препаратов, цитирует документ Крым.Реалии.

Крымский политолог Евгения Горюнова замечает, что в Крыму до аннексии «мак рос как сорная трава».

«Вполне возможно, что за счет него будут пытаться получать хоть какие-то доходы от сельского хозяйства. Предполагаю, что эта культура будет очень выгодна. И если Крым станет единственным регионом, который будет на этом специализироваться, то для полуострова это будет палочкой-выручалочкой», – замечает она.

По данным управления ООН по наркотикам и преступности, сейчас основные посевы опийного мака находятся в Афганистане.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года по результатам так называемого референдума, проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции. Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».