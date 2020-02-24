Кыргызстан вводит карантин для въезжающих из Японии, Южной Кореи и Ирана. Казахстан может сделать то же самое

24.02.2020, 17:31, Новости дня

Власти Кыргызстана из-за коронавируса приняли решение о помещении в карантин лиц, которые приезжают в страну из Японии, Южной Кореи и Ирана. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кыргызстана.

«Министерство здравоохранения, учитывая ситуацию в мире по

коронавирусу, приняло решение внести изменения в алгоритм действий,

разработанный согласно клиническому руководству Всемирной организации здравоохранения. Согласно ему, лица, прибывающие из Японии, Южной Кореи и Ирана, так же, как и лица, приезжающие из КНР, будут находиться на карантине в специализированных помещениях в течение 14 дней», – говорится в сообщении пресс-службы.

Изначально в списке был также Афганистан, но позже формулировка была изменена.

Ранее 24 февраля издание Vlast.kz сообщило, что Казахстан также планирует вернуть домашний карантин для тех, кто вернулся в страну из Сингапура и Таиланда, а также намеревается внести Гонконг, Тайвань и Макао, Южную Корею, Японию, Италию и Иран в список неблагополучных стран по коронавирусной инфекции и помещать в больницы под карантин всех прилетающих оттуда. Однако Минздрав Казахстана пока соответствующее постановление не выпустил.

Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин тем не менее уже призвал казахстанцев не ездить в Южную Корею, где, «по официальным данным, зарегистрировано 602 случая, а за сутки прирост в 168 случаев».

«Италия – 144 случая, Япония – 132 случая (без учета фактов на круизном лайнере Diamond Princess), Сингапур – 89, Иран – 49, Таиланд – 35, Малайзия – 22 случая, – перечислил Бекшин на брифинге в Нур-Султане. – Южная Корея, Италия, Япония, Сингапур, Иран, Таиланд, США, Малайзия, Вьетнам. На данный момент это наиболее неблагополучные страны».

По последним сообщениям, в Китае число заболевших пневмонией,

вызываемой коронавирусом, с декабря прошлого года превысило

77 тысяч человек, погибли более 2500 человек. Ситуация с коронавирусом в Корее, Италии и Иране резко ухудшилась в выходные. В Южной Корее к этому моменту заболели более 760 человек, из которых 7 скончались, в Италии – более 200 заболевших и шестеро умерших, в Иране официально подтверждены 43 случая заболевания и восемь смертей.