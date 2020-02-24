За «Мону Лизу» из кубиков Рубика заплатили более полумиллиона долларов

24.02.2020, 17:30, Новости дня

Картина "Мона Лиза" французского уличного художника Франка Слама, который работает под псевдонимом Invader, продана на аукционе за 480,2 тысячи евро, сообщает аукционный дом Articurial. Торги прошли в Париже, примечательность этой копии известной картины Леонардо да Винчи в том, что выполнена работа из кубиков Рубика. Для создания нового полотна понадобилось 330 головоломок.

Отмечается, что стартовая цена лота была в четыре раза ниже.

"Мона Лиза" из кубиков Рубика была выполнена в 2005 году. Это не первая работа французского художника, другие его произведения можно увидеть на более чем 77 улицах в 33 странах мира.



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