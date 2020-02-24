COVID-2019 в Италии: жертв уже семь

24.02.2020, 17:30, Новости дня

Число умерших в Италии от коронавируса увеличилось до семи человек, сообщает телеканал "Россия 24". Агентство АNSА ранее сообщало о шести жертвах коронавируса — шестой жертвой стала 84-летняя женщина, госпитализированная в Брешии (область Ломбардия) и страдавшая онкологическим заболеванием. По словам комиссара по чрезвычайным ситуациям Анджело Боррелли, всего в Италии насчитывается 219 полностью подтвержденных случаев коронавируса. Больше всего инфицированных – 168 – в Ломбардии. Все жертвы коронавируса в Италии — пожилые люди с проблемами со здоровьем. Из шести скончавшихся четверо – жители Италии, двое – китайская пара. Эвакуированный из Уханя итальянец излечился.

Агентство уточняет, что опустошенные покупателями супермаркеты к понедельнику восстановили запас продуктов на прилавках. Помимо этого, сделаны дополнительные заказы на поставки, чтобы не провоцировать панику среди населения. Запланированная на вторник 24-часовая забастовка воздушного транспорта Италии отложена. В связи с чрезвычайной ситуацией забастовочный комитет рекомендовал трудовым коллективам воздержаться от забастовок и акций до конца марта.

В соседней Австрии канцлер Себастьян Курц призвал население не впадать в панику из-за вспышки коронавируса в Италии, но смотреть на ситуацию с реализмом. Днем ранее на границе с Австрией, на перевале Бреннер остановили поезд из Италии, в котором находились два пассажира с подозрением на коронавирус. Подозрение в обоих случаях не подтвердилось. На заседании кризисного штаба в МВД Австрии не исключили, что в других европейских странах подтвердятся случаи заражения коронавирусом. "Необходимо быть наготове", — сказал Курц.

К настоящему моменту в Австрии было зафиксировано 187 случаев с подозрением на коронавирус, ни один не подтвердился.



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