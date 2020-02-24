Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии
24.02.2020, 17:30, Новости дня
По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de.
ЧП произошло днем 24 февраля, когда водитель универсала Mercedes-Benz пытался проехать по тесной улице. Неожиданно машина ушла в сторону, снесла ограждение и врезалась в толпу людей, собравшихся у продуктового магазина посмотреть на карнавальное шествие.
По предварительным данным, пострадали от 12 до 15 человек, в том числе дети. Виновник аварии задержан и дает показания.
Свидетели утверждают, что подозреваемый намеренно давил людей, но стражи порядка пока не называют версий произошедшего.
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