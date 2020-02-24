«Кто я такая, чтобы вам отказать»: Мадина посмеялась над бьюти-блогерами

24.02.2020, 17:30, Новости дня

По Сети гуляет ролик, который «поднял» волну веселья у пользователей.

Утро бьюти-блогера Мадины началось с мастер-класса, а точнее, говоря на современном языке, с туториала. Девушка начинает точно так же, как обычно это делают все бьюти-блогеры, только вот делает она это гротескно, как будто специально смеется над всеми теми, кто подражает таким блогерам. Ведь многие девушки наивно полагают, что «нарисовал» личико и все мужчины у твоих ног, а больше им ничего и не надо. А те, кому надо, заглядывают совсем в другие блоги.

С добрым утром, бьюти-блогеры! pic.twitter.com/fxYS1yR6uT

— ROTENBERG™ (@SERG__ROTENBERG) February 24, 2020