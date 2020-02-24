Под Смоленском устроили праздничный салют для одного ветерана

24.02.2020, 17:30, Новости дня

С первого до последнего дня он сражался на фронтах.

Сотрудники Следственного комитета устроили для ветерана праздничный салют. Это произошло над Вязьмой в Смоленской области.

Ровно в 19.00 22 февраля в воздух были запущены сотни разноцветных огней в честь почетного гражданина города Ивана Соколова и всех защитников родины.

«Я словно заново родился», – прокомментировал Иван Васильевич неожиданный подарок.

Иван Соколов родился в деревне Лебедево современного Вяземского района Смоленской области. В 1940 году его призвал в Красную Армию военный комиссариат в Смоленской области. С первого до последнего дня он сражался на фронтах Великой Отечественной войны, три раза был ранен. Иван принимал участие в героической обороне Ленинграда, продлившейся 900 дней. 22 марта 1943 года его наградили медалью «За боевые заслуги», а 8 июня 1943 года ему присудили награду «За оборону Ленинграда».