«Выпивший — такой же, как все». Врачи скорой помощи протащили россиянина по грязи

24.02.2020, 17:28, Новости дня

Местные жители призвали прокуратуру обратить внимание на действия медиков.

В Пермском крае врачи скорой помощи, приехавшие за пациентом, волоком переместили его в машину по грязному асфальту вместо того, чтобы перенести на носилках. Видеозапись с небрежной госпитализацией опубликована в группе «ЧП Березники» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что врачи тащат мужчину до машины по грязной земле, удерживая за одежду и конечности. Предположительно, пациент находился в состоянии алкогольного опьянения.

На вопрос женщины, почему врачи не используют носилки для перемещения пациента, сотрудник скорой помощи ответил: «Носилки для больных, а он весь грязный».

В пермском Минздраве уже заявили РИА Новости, что все виновные в неподобающем обращении будут наказаны.

«Состояние алкогольного опьянения не является поводом для отказа в оказании экстренной медицинской помощи. Если пациенту не оказать своевременную помощь, он может впасть в кому. Выпивший человек — это такой же пациент, как и все»

Ранее в Госдуме придумали, как сделать работу скорой помощи эффективней.