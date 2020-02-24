«Не тело матери, а прикроватный коврик»: Онищенко призвал запретить татуировки в России

24.02.2020, 17:28, Новости дня

По мнению депутата, пристрастие к тату связано с переизбытком половых гормонов.

Бывший главный санитарный врач и депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил против моды на татуировки. Он предложил полностью запретить их в России.

По мнению Онищенко, пристрастие к татуировкам, «примитивной, туземной моде», связано с переизбытком половых гормонов и «эндокринной горячкой, когда избыточное производство гормонов половых толкает на безумства».

Депутат назвал моду на тату «более тяжелым проявлением духовного интеллектуального кризиса». В связи с этим он призвал запретить их, прежде всего, для молодых девушек, будущих матерей.

«И что детям будут объяснять? И дети будут видеть не тело матери нежное, а некий такой «прикроватный коврик с арабесками», или ещё хуже с какими-то чудовищами, которые они сплошь и рядом рисуют», — сказал Онищенко.

По словам депутата, нанесение на тело татуировок небезопасно, так как может привести к заражению. Онищенко пояснил, что под кожные покровы загоняются химвещества, которые нарушают структуру и состав кожи. Это в свою очередь «может спровоцировать все, начиная от гнойных осложнений, заканчивая онкологическим ростом», заключил Онищенко.

Ранее Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь».



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