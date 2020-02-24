В России будут искать преступников по голосу, татуировкам и походке

24.02.2020, 17:28, Новости дня

На проект МВД попросило несколько миллиардов рублей.

МВД работает над системой распознавания преступников и подозреваемых по голосу, радужке, татуировкам и, в перспективе, по походке. Об этом сообщил глава Русского биометрического общества Данила Николаев, информацию уже подтвердили в министерстве.

По словам Николаева, речь идет о Федеральной информационной системе биометрических учетов (ФИСБУ) с использованием городских камер видеонаблюдения.

Внедрить систему хотят до конца 2021 года, над ней работают в рамках государственной программы «Безопасный город» в Москве. Разработку профинансируют из бюджета.

«Предположительно, система будет работать следующим образом: с места преступления собирают все следы, в том числе отпечатки пальцев, волосы или слюну подозреваемого. Далее эти следы сканируют в действующую систему. Она выдает перечень предполагаемых лиц», — рассказал Николаев.

По словам источника РБК, знакомого с планами МВД, на проект ведомство попросило несколько миллиардов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин рaскритиковaл МВД из-зa кaмер на дорогах.