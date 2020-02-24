У Нидерландов появился «свидетель» запуска «Бука» по малазийскому Boeing

24.02.2020, 17:26, Новости дня

Нидерландский прокурор Фред Вестербеке утверждает, что у Совместной следственной группы по крушению малайзийского Boeing в Донбассе есть свидетель, который видел запуск ракеты «Бук» по самолету.

«Я бы сказал, что у нас есть (по крайней мере) один очевидец. Сколько их всего, этого я не говорил», – передает его слова РИА «Новости».

Между тем, ранее в Сети был опубликован документ Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, в котором утверждается, что крушение МН17 в июле 2014 года произошло в районе, где не было ни одного ЗРК «Бук».

В Кремле заявили, что это только подтверждает правоту России.

Напомним, самолет Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» потерпел крушение в Донбассе 17 июля 2014 года, погибли 298 человек. Расследованием катастрофы занимается Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Россия неоднократно замечала, что ССГ использует безосновательные аргументы обвинения и не желает использовать выводы российской стороны.



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