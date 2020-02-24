Составлен список лучших компактных пикапов 2020 года

24.02.2020, 17:21, Разное

Перечислены лучшие пикапы 2020 года. Аналитики из издания U. S. News изучили авторынок и пришли к выводу, что первое место в их списке заслужено занимает Honda Ridgeline, поскольку у него не смогли найти недостатки.
По словам экспертов, пикап Honda Ridgeline, выпущенный в 2019 году, отличается комфортной ездой и первоклассным интерьером. Кроме того, он славится своей безопасностью. Недостатком был назван лишь тот момент, что производитель с момента выпуска автомобиля никак его не менял.

На втором месте расположился компактный пикап Ford Ranger, оснащенный трубированным двигателем и информационно-развлекательной системой. Третье место было отдано пикапу GMC Canyon за «приятный» интерьер и просторный салон, хотя результаты его краш-тестов оказались на низком уровне.

На четвертом и пятом местах оказались компактные пикапы Chevrolet Colorado с мощным двигателем и Toyota Tacoma с усовершенствованным интерьером и обилием современных технологий. Шестое место присудили пикапу Nissan Frontier из-за устаревшего вида. А последнее — седьмое место занял пикап Jeep Gladiator из-за двигателя V6 и низкого доверия в плане надежности.



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