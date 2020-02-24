Родившая третьего ребенка Рафаэли снялась в купальнике

24.02.2020, 17:18, Новости дня

Израильская модель Бар Рафаэли, родившая троих детей, разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в цельном купальнике.

«Цели выходного дня», – написала она.

На фото запечатлено отражение модели на стекле.

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Weekend goals *

Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli) 22 Фев 2020 в 4:32 PST

В январе 2020 года Рафаэли стала матерью в третий раз: она родила сына. У них с супругом, израильским бизнесменом Ади Эзрой есть еще две дочери: двухлетняя Лив и годовалая Эль.

Рафаэли работает моделью с детства. В возрасте восьми месяцев она снялась в рекламе фотопленки. С 15 лет девушка снимается для журналов Vogue, Harper’s Bazaar, Elle. Она выходила на подиум модных домов Armani, Gucci, Valentino, Roberto Cavalli

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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