Рацион питания оказывает значительное влияние на риск инсульта
24.02.2020, 17:10, Разное
Ученые изучили связь между употреблением разных продуктов и риском возникновения инсульта. Причем случаи ишемического и геморрагического инсультов рассматривались по отдельности
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Данные, представленные в свежем номере «European Heart Journal», являются результатами 13-летнего наблюдения за здоровьем и образом жизни более 418 тысяч пациентов из девяти стран (Дании, Германии, Италии и т.д.). За это время было зафиксировано свыше 4281 случаев ишемического инсульта и 1430 случаев геморрагического. Оценивая особенности питания участников исследования, специалисты пришли к выводу, что употребление фруктов, овощей, зерновых и бобовых, богатых клетчаткой, снижает риск ишемического инсульта. Что касается продуктов, повышающих этот риск, однозначной связи выявлено не было. Зато удалось обнаружить, что вероятность развития геморрагического инсульта повышает неконтролируемое увлечение яйцами.
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