Отец чемпиона мира Фьюри посоветовал сыну завершить карьеру

24.02.2020, 17:06, Новости дня

Отец британца Тайсона Фьюри, ставшего 23 февраля чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета в тяжелом весе, предложил своему знаменитому сыну завязать с боксом. По мнению Фьюри-старшего, лучше всего уходить из спорта после достижения успеха.

"Сейчас он находится на вершине мира. Самое время уйти из профессионального бокса", – сообщил бывший британский боксер Джон Фьюри в эфире Good Morning Britain.

Напомним, что Фьюри-младший 23 февраля в Лас-Вегасе неожиданно для многих победил техническим нокаутом действующего чемпиона WBC американца Деонтея Уайлдера. Поединок был остановлен после седьмого раунда.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / Молодежь может лишить Трампа опоры

04.02 / Учительница из Вологды рассказала о встрече с Путиным

13.02 / Крупнейший аэропорт России станет частным

26.01 / Китаец с подозрением на коронавирус попытался сбежать из скорой помощи

11.02 / Спецпредставитель США по Западным Балканам предупредил о попытках РФ вызвать раскол в регионе

16.01 / Путин утвердил новую должность в Совбезе и назначил на нее Медведева

10.02 / Прокуратура открыла уголовное производство по факту «паспортизации» граждан Украины в ОРЛО

01.02 / DS — развивая СМП, РФ переходит в Арктике из оборонной плоскости в экономическую

14.02 / Защищает ли от распространения эпидемии запрет на авиаперелеты

05.02 / Эксперт назвал заказчика соцопроса об обвале пророссийских настроений в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика