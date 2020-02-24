В Архангельске лихач сбил женщину с собаками, пострадавшая умерла. Видео

24.02.2020, 17:06, Новости дня

В Сети появились кадры фатального наезда на пешехода, произошедшего вечером в минувшую субботу, 22 февраля, на пересечении улицы Садовой и Троицкого проспекта в Архангельске.

 

Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 сбил женщину и ее собак, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому переходу. После ДТП лихач скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, пострадавшая – жительница Архангельска 1954 года рождения, скончалась от полученных травм. Погибла и одна из ее собак.

Стражи порядка обнаружили брошенный автомобиль, а в воскресенье, 23 февраля, отчитались о задержании сбежавшего водителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.



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