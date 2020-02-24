Посинел от удушья: мальчик умер, пытаясь сделать сюрприз отцу

24.02.2020, 17:06, Новости дня

В станице Кривянская Ростовской области умер четырехлетний мальчик, который пытался порадовать своего отца, сделав ему подарок ко Дню защитника Отечества.

Как сообщает издание DonDay-novocherkassk, 21 февраля ребенок своими руками сделал в детском саду праздничную открытку, принес ее домой и хотел повесить на стену, приколов канцелярским гвоздиком. Он встал на стул и взял гвоздик в рот, не сообразив, что это может быть опасно. В результате мальчик сделал резкий вздох и проглотил гвоздик.

Он начал задыхаться. Родители сперва пытались помочь ребенку, но вскоре поняли, что собственными силами не обойтись. Они попросили соседей отвезти их в больницу. Когда папа с мамой наконец добрались до врачей, ребенок уже начал синеть от удушья.

Медики пытались спасти мальчика около часа, но их усилия не увенчались успехом. Рентген показал, что канцелярский гвоздик застрял в бронхах.

Несколько дней назад стало известно, что в Ленинградской области 12-летний мальчик на приеме у стоматолога проглотил иглу для расширения корневых каналов. Его пришлось срочно оперировать, к счастью, ребенок выжил. По этому факту возбуждено уголовное дело. В январе томские медики спасли трехлетнего мальчика, который проглотил 31 магнитный шарик. А в декабре прошлого года после ремонта в квартире в московскую больницу попала 2-летняя девочка с гвоздем в желудке.