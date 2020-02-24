Контрактник нашел у части мумию в пальто

24.02.2020, 17:06, Новости дня

В Ленинградской области военнослужащий-контрактник нашел тело мужчины лет 25 недалеко от расположения части. Военнослужащий проверял, не нашли ли себе бомжи пристанище в канализационных коллекторах.

Как пишет РИА Новости, неизвестный умер примерно шесть месяцев назад. На мумифицированном теле в кармане пальто найдена связка ключей. Воинская часть находится в Выборгском районе. Полиция выясняет личность покойного, обстоятельства и причины его смерти.



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