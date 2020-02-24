Способное достроить «Северный поток – 2» судно сменило курс

24.02.2020, 17:05, Новости дня

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», сменило курс и направилось на Шри-Ланку, следует из данных мониторингового ресурса Marine Traffic.

Судно должно прибыть в порт Коломбо 24 февраля. При этом 10 февраля сообщалось, что это судно покинуло порт Находка и отправилось в Сингапур, передает RT.

В середине февраля сообщалось, что глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявил, что РФ сумеет найти судно для завершения строительства «Северного потока – 2».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какое судно сможет достроить газопровод.



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