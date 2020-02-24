«Мы написали красивую историю любви»: Агата Муцениеце прокомментировала развод с Павлом Прилучным

24.02.2020, 17:04, Разное

Агата Муцениеце пояснила о разводе с Павлом Прилучным. На своей странице в Instagram актриса разместила об этом необычный пост.

В Сети уже некоторое время продолжаются споры о разладе в отношениях Муцениеце и Прилучного. При этом пара не подтверждала догадки поклонников. Однако несколько часов назад актриса прервала молчание. В личном блоге она обратилась к своим подписчикам с заявлением о переменах в личной жизни. Муцениеце добавила, что не собирается делать всё по правилам лишь для того, чтобы выставить себя в выгодном свете. Она назвала себя женщиной, которая осознала, что пришло время расторгать брак.

«Люблю его — Да! Провал- Нет! Ибо, я благодарна, за все! Мы навечно связаны. Мы написали красивую историю любви!» -рассказала артистка.

Она также добавила, что брак с Прилучным — её становление, опыт, а решение о разводе было принято по обоюдному согласию, с уважением и пониманием друг к другу. Актриса также обратилась к СМИ с просьбой не тревожить её семью и соблюдать рамки приличия.

Стоит отметить, что в январе Агата Муцениеце вместе с детьми отдыхала в Эмиратах. Тогда Павел Прилучный не присоединился к своей семье, как сообщалось, из-за загруженного графика. Однако некоторые поклонники знаменитой пары уже тогда предположили, что реальной причиной этому послужил конфликт между супругами.