Судно-трубоукладчик «Академик Черский» изменило маршрут и направилось к Шри-Ланке

24.02.2020, 17:04, Разное

Принадлежащее ПАО «Газпром» судно-трубоукладчик «Академик Черский» изменило маршрут и направилось к Шри-Ланке. КМТУС, которое должно завершить строительство газопровода «Северный поток-2», направлялось в Сингапур для модернизации, но по пока невыясненной причине идёт в порт Коломбо.
Ещё в первой декаде февраля текущего года «Академик Черский» отбыл из Находки. Перед тем как приступить к работе по завершению строительства газопровода, судно-трубоукладчик должно было в Сингапуре пройти модернизацию, но сегодня, 24 февраля, стало известно об изменении маршрута КМТУС. Ранее предполагалось прибытие судна в пункт назначения 22 числа текущего месяца, но теперь плавание продлится примерно до середины марта. Такое время потребуется «Академику Черскому», чтобы добраться до Шри-Ланки при сохранении прежней скорости движения.

В минувшем году Вашингтон ввёл ограничения против «Северного потока-2», в связи с чем под данные санкции попал ряд иностранных компаний-подрядчиков, впоследствии отказавшихся от участия в строительстве газопровода, когда оставалось проложить чуть более 150 км труб. Однако у «Газпрома» на этот случай предусмотрены альтернативные варианты, поэтому до конца текущего года газопровод планируют достроить, несмотря на санкции, связанные с желанием США поставлять свой газ в Европу.



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