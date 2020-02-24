Стало известно о гибели 13 турецких военных в Идлибе в результате авиаудара

24.02.2020, 16:58, Новости дня

В результате авиаудара по турецкому наблюдательному пункту в сирийской провинции Идлиб погибли не менее 13 военных, сообщил турецкий военный источник.

«13 турецких военных погибли, еще несколько ранены в результате авиаудара по наблюдательному пункту Турции в деревне Кансафра и аль-Бара провинции Идлиб», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что отряды турецкой армии и вооруженной протурецкой оппозиции предприняли атаку на позиции сирийской армии в Идлибе.



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