Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Бориса Немцова 27 февраля

24.02.2020, 16:57, Новости дня

Городской совет Праги принял решение назвать в честь Бориса Немцова площадь Под каштанами, на которой в шестом районе города расположено здание посольства России в Чехии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в пражскую мэрию.

Церемония открытия состоится 27 февраля, в пятую годовщину убийства Немцова.

В начале февраля об инициативе переименовать площадь в честь Немцова сообщил мэр Праги Зденек Гржиб. Чиновник отметил, что под петицией о переименовании площади поставили подписи почти 5 тысяч жителей города. По мнению Гржиба, РФ не должна воспринимать это решение властей Праги как провокацию.

Против переименования площади выступает группа гражданских активистов, чешские политики и журналисты.

Ранее The Insider публиковал материал о том, какие улицы и скверы переименовали в честь Немцова после его смерти в разных городах мира, и как его память увековечили в России.



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