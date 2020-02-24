Богомолов показал семейное фото с Собчак и своей дочерью от первого брака
24.02.2020, 16:54, Новости дня
Российский режиссер Богомолов показал в Instagram семейное фото, на котором они с супругой, телеведущей Ксенией Собчак, позируют вместе с дочерью Богомолова Анной от брака с актрисой Дарьей Мороз.
«Пока любовь моя в Миланах, пока любимая дочь учится, мы работаем на благо русской культуры», – написал он.
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Пока любовь моя в Миланах, пока любимая дочь учится, мы работаем на благо русской культуры.
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.
С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.
Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.
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