Богомолов показал семейное фото с Собчак и своей дочерью от первого брака

24.02.2020, 16:54, Новости дня

Российский режиссер Богомолов показал в Instagram семейное фото, на котором они с супругой, телеведущей Ксенией Собчак, позируют вместе с дочерью Богомолова Анной от брака с актрисой Дарьей Мороз.

«Пока любовь моя в Миланах, пока любимая дочь учится, мы работаем на благо русской культуры», – написал он.

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Пока любовь моя в Миланах, пока любимая дочь учится, мы работаем на благо русской культуры.

Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75) 21 Фев 2020 в 12:35 PST

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.

С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.

Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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