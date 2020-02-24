Опрос: За Зеленского на выборах готовы проголосовать 40,1% украинцев, за «Слугу народа» – 36,4%

24.02.2020, 16:54, Новости дня

Если бы в ближайшее время в Украине проходили президентские выборы, на них победил бы действующий президент Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

За Зеленского готовы проголосовать 40,1% среди тех, кто примет участие в выборах и определился. На втором месте – народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко (15,3%), на третьем – пятый президент, народный депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко (13,5%).

Далее голоса украинцев распределились бы так:

лидер партии «Батьківщина», народный депутат Юлия Тимошенко набрала бы 10,2%;

лидер партии «Сила и честь», экс-начальник Главного управления военной разведки Минобороны, бывший председатель Службы безопасности Игорь Смешко – 4,2%;

лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны Анатолий Гриценко – 3,3%;

лидер Радикальной партии, экс-нардеп Олег Ляшко – 3,3%.

Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов.

Скриншот: razumkov.org.ua

На парламентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, первое место заняла бы правящая партия «Слуга народа». За нее готовы проголосовать 36,4% опрошенных, которые придут на участки и определились с выбором.

Пятипроцентный барьер преодолели бы еще три партии:

«Оппозиционная платформа – За жизнь» – 15,3%;

«Европейская солидарность» – 12,6%;

«Батьківщина» – 10,3%.

Близка к прохождению в парламент партия «Сила и честь», за нее готовы отдать голоса 4,7% респондентов. Партия «Голос» музыканта Святослава Вакарчука, которая сейчас представлена в парламенте, не преодолели бы проходной барьер (ее поддерживает 3,2% опрошенных).

Социологическая служба Центра Разумкова проводила исследование 13–17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 совершеннолетних респондентов во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

В первом туре президентских выборов в марте 2019 года Зеленский набрал 30,24% голосов, второе место с 15,95% занял Порошенко, они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся в конце апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.

На внеочередных парламентских выборах в июле 2019 года «Слугу народа» поддержали 43,16% избирателей, «Оппозиционную платформу – За жизнь» – 13,05%, «Батьківщину» – 8,18%, «Европейскую солидарность» – 8,1%, «Голос» – 5,82%. Другие партии набрали менее 5%.