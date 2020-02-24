Суд арестовал на два месяца создателя «Красной кнопки» Литреева

24.02.2020, 16:52, Новости дня

Суд в Екатеринбурге арестовал на два месяца до 22 апреля создателя приложения "Красная кнопка" Александра Литреева. IT-специалиста обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Он признал свою вину, об этом сообщает Znak.com.

На суде Литреев заявил, что не планирует скрываться от правосудия и раскаивается в содеянном. Программист просил не арестовывать его, потому что он содержит отца и мать, которые тяжело болеют. Судья посчитал, что у Литреева есть реальная возможность перемещения по большому числу иностранных государств, и отправил его в СИЗО. Адвокат IT-специалиста Алексей Бушмаков заявил, что намерен обжаловать такое решение.

По информации, которая была озвучена в суде, Литреев приехал в Екатеринбург 22 февраля, встретился девушкой и отправился искать закладку с наркотиками, которые он купил в интернете. Его задержали у входа в гостиницу. По словам Литреева, полицейские знали, кто он и чем занимается. В МВД якобы поступила информация, что программист перевозит наркотики.

Александр Литреев – специалист в области кибербезопасности, основатель компании "Vee Security Россия". Созданное им приложение "Красная кнопка" призвано помочь людям, задержанным на митингах и других массовых акциях.

Фирма Литреева Vee Security во время блокировки Телеграма предлагала технические возможности для обхода блокировок. В 2017 году Роскомнадзор просил МВД проверить Литреева в связи с возникшими к нему подозрениями в организации ложных блокировок сайтов.