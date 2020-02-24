Мнение: Выходили дипломаты на площадь Немцова

24.02.2020, 16:43, Разное

Победные новости из Праги.

Как ни пыталась агентура властей РФ помешать присвоению имени Немцова площади перед российским посольством в Праге, все оказалось тщетно. Как это обычно и бывает у кремлевских, мидовских и лубянских неумех.

Городской совет Праги принял сегодня решение о том, что площади перед посольством РФ будет присвоено имя Бориса Немцова. Нате вам!

Церемония переименования площади «Под каштанами» может состояться 27 февраля, в пятую годовщину убийства российского политика.

Интересно, придут ли российские дипломаты? Там недалеко – вышел из здания и вот уже стоишь на площади Немцова. Потоптались бы, пробубнили прессе, что это «недружественный шаг» по отношению к правящей в России мафии. Ну, что-нибудь в таком духе.

Но мы думаем, не придут лавровцы на открытие площади Немцова.

Будут сидеть, запершись в посольстве, запивая чешским пивом очередную свою неудачу. А в Москве в это время будет беситься их начальство.

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