Яна Клочкова снялась с девятилетним сыном для обложки журнала «Отдохни»

24.02.2020, 16:42, Новости дня

37-летняя украинская четырехкратная Олимпийская чемпионка Яна Клочкова поделилась на своей странице в Facebook бекстейджем с фотосессии для обложки журнала «Отдохни». 

Экс-спортсменка позировала для обложки журнала месте с девятилетним сыном Александром. Во время фотосессии Клочкова примерила два образа, представ перед объективами в розовом и зеленом платьях.

Съёмки с любимым сыночком на обложку журнала Журнал "ОТДОХНИ"💕🥰

Posted by Яна Клочкова on Laupäev, 22. veebruar 2020

После съемок Клочкова уехала в Буковель, где традиционно отдыхает в это время вместе с  друзьями и сыном – Олимпийская чемпионка на своей странице в Facebook не раз признавалась в любви к горам. 

⛷🏔🎿💕 Буковель Bukovel

Posted by Яна Клочкова on Pühapäev, 23. veebruar 2020

Яна Клочкова родилась в 1982 году в Симферополе. Спортивная карьера Клочковой началась в 1989 году. Клочкова является одной из самых титулованных украинских спортсменок в истории Олимпийских игр. Она трижды принимала участие в летних Олимпиадах с 2000 по 2008 год.

На Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году Клочкова установила рекорд на дистанции 400 м комплексным плаванием. 

В 2008 году спортсменка заявила об уходе из большого спорта. СМИ называют Клочкову «золотой рыбкой», отдавая должное ее спортивным достижениям.

В 2010 года Клочкова родила сына Александра от грузинского бизнесмена Левана Ростошвили. После рождения сына пара рассталась. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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