Украинцы разочаровались в новой власти

24.02.2020, 16:37, Новости дня

За последние четыре месяца число украинцев, которые считают, что новые власти пытаются улучшить ситуацию в стране и успешны в этом, сократилось с 29% до 14%, следует из данных социологического исследования Центра Разумкова.

За последние два месяца этот показатель сократился с 25% до 14% в феврале 2020 года, информирует «Страна».

В то же время на 15% увеличилось число жителей страны, которые считают, что власть не хочет ничего менять, а лишь имитирует деятельность – в октябре 2019 года это число составляло 20%, в ноябре – 22%, в феврале стало 37%.

41% опрошенных считает, что власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать. В ноябре так считали 44%.

Только 13% респондентов заявили, что действия новых властей оправдали их надежды (в октябре – 23%), 5% считают, что действия властей даже лучше, чем ожидалось. При этом с 9% до 20% возросла доля тех, чьих надежд новая власть не оправдала.

С 40% до 25% уменьшилась доля тех, кто придерживается мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям нынешней власти.

С 13 по 17 февраля социологи опросили 2018 респондентов старше 18 лет, которые проживают в разных регионах Украины.

В пятницу сообщалось, что более половины украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении и только четверть респондентов надеются на лучшее.