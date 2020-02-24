Maruv оскандалилась с 23 февраля

24.02.2020, 16:30, Новости дня

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) отреагировала на перебранку в комментариях к посту в ее Instagram, в котором она накануне поздравила мужчин с 23 февраля. Некоторые из пользователей оказались недовольны, указывая, что на Украине 23 февраля не отмечают.

По словам Maruv, в Советской армии у нее служили и отец, и дед. "Хочу — и поздравляю", — сказала она. Также посоветовала своим критикам "не переживать", пообещав поздравить мужчин и в утвержденный в ее стране День защитника Украины — 14 октября. Певица при этом не удержалась от использования нецензурной лексики.

Накануне депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива опубликовал поздравление с 23 февраля у себя в "Фейсбуке". Публикацию он снабдил изображением с надписью "23 февраля. День Красной Армии" и сдобрил нецензурной лексикой. Ее Кива адресовал сторонникам проводимой на Украине декоммунизации.



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