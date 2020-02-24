Британские стоматологи назвали 9 помогающих сделать улыбку белоснежной способов

24.02.2020, 16:30, Разное

Многие люди уверены, что белоснежную «голливудскую» улыбку помогают приобрести исключительно специалисты и различные процедуры отбеливания, которые делают в клиниках. Британские стоматологи назвали 9 способов, которые в домашних условиях позволяют добиться практически того же эффекта, делая зубную эмаль белой и сверкающей.
В первую очередь эксперты рекомендуют попробовать в качестве отбеливателя обычную пищевую соду, наносящуюся вместе с зубной пастой. Подобная процедура не навредит эмали, но при регулярном применении позволяет сделать улыбку белоснежной. В составе клубники много яблочной кислоты и при употреблении данной ягоды происходит отбеливание. Размешав в стакане тёплой воды чайную ложку поваренной соли можно получить ополаскиватель с антибактериальным эффектом, к тому же положительно влияющий на цвет зубной эмали. Рекомендуют стоматологи включать в рацион большее количество продуктов белого цвета – рис, курицу, рыбу, а вот блюд из свеклы и моркови, с добавлением куркумы и других «цветных» пряностей, напротив, употреблять меньше, что также положительно скажется на цвете зубов.

Для белоснежной улыбки следует чаще есть яблоки, очищающие поверхность зубов, пить достаточное количество обычной воды, смывающей налёт, и не забывать о богатом кальцием молоке. Продуктом, хорошо очищающим зубную эмаль, стоматологи называют твёрдый сыр, а вот кокосовое масло эффективно для полоскания. Рекомендованная длительность ежедневной очищающей процедуры – не менее 15 минут. И последний названный специалистами способ – применение древесного угля. С его помощью уничтожаются бактерии в ротовой полости, удаляется налёт, укрепляются дёсны, а улыбка со временем становится белоснежной.



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