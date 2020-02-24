«Кременчуг», «Лубны» и «Оникс»: Украина провела учения в Азовском море

24.02.2020, 16:30, Новости дня

Пограничная служба Украины в понедельник провела учения в Азовском море. Как рассказали в Министерстве обороны Украины, малые артиллерийские бронекатера "Кременчуг" и "Лубны" в сопровождении корабля спецобеспечения "Оникс" вышли в море в шторм. Сложные погодные условия не помешали морякам успешно выполнить программу артиллерийских стрельб и поразить мишени.

В оборонном ведомстве Украины результаты учений оценили на "отлично", пишет  РИА Новости.



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