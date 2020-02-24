Мнение: Мученики из Триполи

24.02.2020, 16:25, Разное

Появились личные данные турецких военных убитых в ходе удара по турецкому судну и складу в порту Триполи https://colonelcassad.livejournal.com/5647125.html (склад с оружием был уничтожен, судно получило повреждения), через который Турция осуществляет поставки оружия войскам ПНС Ливии и подконтрольным боевикам, которых она вывозит из Сирии на войну в Ливии.

1. Генерал-майор (!) Халил Сойсал

2. Полковник Окан Алтынтай

3. Майор Синаф Каферле

Эрдоган официально объявил всех троих мучениками. Мучениками также были объявлены все убитые в боях с сирийской армией.